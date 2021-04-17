Власти Чехии высылают 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков.

Об этом сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебейнос в своем Twitter в субботу, 17 апреля.

"Чехия высылает всех дипломатов посольства России в Праге, связанных с российской военной разведкой. Всего - 18 человек. Причиной являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году", - написал Перебейнос.

В свою очередь российский диписточник в комментарии "Интерфаксу" сообщил, что Чехия "видимо, решила закрыть свое посольство в Москве".

В то же время, в Твиттере полиции Чешской республики появилось объявление о розыске двух российских граждан, которые пользовались паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. То есть, судя по всему, именно их подозревают во взрыве военных складов в 2014 году.

Взрывы в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Тогда взорвались около десяти тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих

Напомним, Петров и Баширов - это подозреваемые в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также мы писали, что в 2018 году полиция Англии обнародовала видео с подозреваемыми.