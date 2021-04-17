Белорусское телевидение опубликовало видео, на котором засняты подозреваемые в планировании госпереворота. На кадрах запечатлено обсуждение планов по устранению президента республики Александра Лукашенко и блокировании Минска.

Ранее стало известно, что среди прочего планировалось убийство Лукашенко и похищение его детей.

"Задача №1 у нас, получается, - устранить самого главного (Александра Лукашенко - Ред.). Задача №2 - занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача №3 - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", - сказал один из мужчин на видео.

По информации ФСБ РФ, заговорщики намеревались осуществить военный переворот в Беларуси 9 мая. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как белорусские экстремисты при поддержке украинских националистов планировали похитить его детей.