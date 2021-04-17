Отбывающий наказание в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который 31 марта объявил голодовку с требованием допустить к нему врачей, находится в критическом состоянии.

Об этом личный врач Навального Анастасия Васильева рассказала в Twitter.

По словам Васильевой, еще в пятницу, 16 апреля, лечащие врачи Навального получили результаты его анализов и обратились к директору ФСИН с открытым письмом о состоянии здоровья оппозиционера. Они просят допустить их к пациенту.

"Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", - написала Васильева.

В свою очередь, врач Ярослав Ашихмин, который наблюдал Алексея Навального с 2013 года, также подтвердил тяжелое состояние заключенного в комментарии "Медузе".

"В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа...Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации… Такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента", - сказал Ашихмин.

Кроме того, врач рассказал, что в анализах Навального наблюдается рост креатинина, который может свидетельствовать о почечной недостаточности.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок . Он проведет в колонии около 2,5 лет.

Также мы писали, что 25 марта адвокаты Навального заявили, что оппозиционер находится в плохом состоянии здоровья. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.

13 апреля супруга Навального навестила его в колонии. По ее словам, врача к нему до сих пор не пускают, оппозиционер похудел до 76 кг при росте 190 см и говорит с трудом говорит.