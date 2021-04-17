Российские спецслужбы задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

При этом совершить эти действия заговорщики планировали, как заявляют в ФСБ, с привлечением украинских националистов.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили, что по информации белорусских партнеров, в приватных чатах одного из мессенджеров Зенкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа. Они решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Беларуси.

По прибытии Зенковича в Москву после консультаций в США и Польше встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов, в ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики.

Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа.

По информации ФСБ, готовилось полное отключение энергосистемы страны для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования, находившиеся в убежищах.

Конечной целью госпереворота являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства Беларусью на "Комитет национального примирения".

"Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая. После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам", - добавляется в сообщении ФСБ.

В отношении Зенковича и Федуты следственными органами Белоруссии расследуется дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК Белоруссии.

Как сообщала "Страна", Лукашенко сегодня анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время.

Ранее он сообщил о готовящейся серьезной встрече с Путиным.