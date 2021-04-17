В субботу, 17 апреля белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что КГБ Белоруссии задержали членов групп, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко.

Причем покушение, по его утверждению, было санкционировано на уровне высшего политического руководства США, а задача эта была поставлена американским спецслужбам.

"Я часто говорил: нас будут качать (пытаться совершить госпереворот - Ред.), это вдолгую, они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все", - сказал политик.

По словам Лукашенко, "они взялись за детей".

"В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили", - сказал политик.

Президент заметил, что группа была задержана, ее участники рассказали, как должны была быть проведена операция.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики.

"ФСБ РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь провели спецоперацию по пресечению противоправной деятельности имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", - говорится в сообщении ФСБ.

По утверждению российской спецслужбы, Зенкович и Федута обсуждали план вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС республики.

По прибытии Зенковича в Москву после консультаций в США и Польше встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов, в ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение всей верхушки руководства Беларуси, включая президента.

Как заявляют в ФСБ, план военного переворота включал в себя в частности, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа в Минске.

Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Активную фазу должны были начать вооруженные формирования.

Конечная цель заговорщиков — изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения".

Как сообщала "Страна", Лукашенко сегодня анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время.

Ранее он сообщил о готовящейся серьезной встрече с Путиным.