В штабе ООС прогнозируют дальнейшую эскалацию на Донбассе силами спецподразделений РФ
Российские специальные подразделения, которые прибывают на временно оккупированные территории Донбасса, будут пытаться нанести потери ВСУ или спровоцировать их на ответный огонь.
Так утверждает заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак, сообщает "Укринформ".
"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них задача стоит - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь там, где применяются спецподразделения РФ непосредственно", - заявил Ганущак.
По его мнению, спецподразделения выполняют задачу нанести потери и спровоцировать ответный огонь, а потом использовать эту информацию.
"Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь", - считает генерал-майор.
Напомним, в течение субботы, 17 апреля на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Во время обстрела ранили бойца ВСУ.
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