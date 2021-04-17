Российские специальные подразделения, которые прибывают на временно оккупированные территории Донбасса, будут пытаться нанести потери ВСУ или спровоцировать их на ответный огонь.

Так утверждает заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак, сообщает "Укринформ".

"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них задача стоит - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь там, где применяются спецподразделения РФ непосредственно", - заявил Ганущак.

По его мнению, спецподразделения выполняют задачу нанести потери и спровоцировать ответный огонь, а потом использовать эту информацию.

"Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь", - считает генерал-майор.

Напомним, в течение субботы, 17 апреля на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Во время обстрела ранили бойца ВСУ.

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