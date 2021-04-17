Пользователи приложения WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, не смогут полноценно пользоваться мессенджером. Но их аккаунты не будут удалены.

Об этом сообщается на сайте технической поддержки WhatsApp.

Пользователям дали время до 15 мая, чтобы ознакомиться с новыми правилами и решить, готовы ли они их принять. Для тех, кто не согласится с изменениями, функциональность приложения будет ограничена.

"WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", - сказано в сообщении.

После 15 мая также останется возможность согласиться с изменениями. До этого дня можно будет экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, и скачать отчёт о своём аккаунте.

"Если вы хотите удалить свой аккаунт на платформах Android, iPhone или KaiOS, мы надеемся, что вы пересмотрите своё решение. Удаление аккаунта является необратимым процессом. Резервные копии и вся история ваших сообщений будут удалены, и вы покинете все группы WhatsApp, в которых состоите", - предупредили в техподдержке.

В случае, если пользователь к этому моменту уже согласился с новыми правилами пользования мессенджером, изменений в его работе он не заметит.

Напомним, WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах.

Также мы писали, что по мнению Павла Дурова из-за таких изменений пользователи WhatsApp поменяют его на Telegram.