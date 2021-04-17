В воскресенье, 18 апреля, в большинстве регионов Украины будет сухая погода. Однако в Киеве и семи областях пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На юге Украины температура воздуха днем будет +13...+15 градусов, ночью похолодает до +3...+6. Переменная облачность, без осадков.

В восточных регионах страны днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов, а ночью опустятся до +3...+6. Осадков не прогнозируют.

На западе Украины температура воздуха днем будет +11...+14 градусов, ночью +3...+6. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Ужгородской областях пройдут дожди.

В северной части страны температура днем будет +10...+12 градусов, ночью похолодает до +3...+5. В Житомирской, Черниговской и Киевской областях пройдет дождь.

В Киеве в воскресенье и днем, и ночью ожидается дождь. Температура воздуха в ночное время суток будет +3...+5 градусов, днем потеплеет до +11...+13.

Напомним, в Киеве полиция предупредила водителей об опасности из-за дождей.

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