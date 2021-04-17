В воскресенье, 18 апреля в Украине ожидается прохладная погода до +14 градусов. При этом в северных и северо-восточных областях ожидается +7...+12. Ночью во многих областях ожидаются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Видимо, атмосфера решила свежей, мягко говоря, погодой заставить нас подготовиться к Пасхе", - считает Диденко.

Сообщается, что циклон скроет от заморозков, но принесет дожди в Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую области, а также вероятно в Житомирскую и Ровенскую области. На остальной территории Украины 18 апреля осадков не ожидается.

В Киеве воскресенье прогнозируется влажная и прохладная погода. Днем дождь, температура воздуха составит +10...+11.

При этом 20-22 апреля в Украине ожидается очередной циклон, который может спровоцировать осадки, ветер и холодную погоду.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", на выходных почти по всей Украине ударят ночные заморозки до -5 градусов.

Ранее мы писали, что сегодня в Украине задержится мокрый снег с дождем.