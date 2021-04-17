Воскресенье в Украине будет прохладным, местами пройдут дожди - синоптик
В воскресенье, 18 апреля в Украине ожидается прохладная погода до +14 градусов. При этом в северных и северо-восточных областях ожидается +7...+12. Ночью во многих областях ожидаются заморозки.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Видимо, атмосфера решила свежей, мягко говоря, погодой заставить нас подготовиться к Пасхе", - считает Диденко.
Сообщается, что циклон скроет от заморозков, но принесет дожди в Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую области, а также вероятно в Житомирскую и Ровенскую области. На остальной территории Украины 18 апреля осадков не ожидается.
В Киеве воскресенье прогнозируется влажная и прохладная погода. Днем дождь, температура воздуха составит +10...+11.
При этом 20-22 апреля в Украине ожидается очередной циклон, который может спровоцировать осадки, ветер и холодную погоду.
Фото: facebook.com/tala.didenko
Как сообщала "Страна", на выходных почти по всей Украине ударят ночные заморозки до -5 градусов.
Ранее мы писали, что сегодня в Украине задержится мокрый снег с дождем.