В Москве решение Киева выслать старшего дипломата посольства России в Украине из страны раскритиковали и назвали "дипломатической местью", которая не является адекватной мерой на действия МИД России.

Об этом со ссылкой на источник в Москве сообщает "РИА Новости".

По словам источника, действия украинской стороны не являются "ни зеркальной, ни адекватной мерой".

"Украинский консул совершил противоправное действие, в то время как высылка российского дипломата будет не чем иным, как дипломатической местью", - добавил собеседник.

Напомним, МИД России рекомендовал консулу Украины в Петербурге Александру Соснюку покинуть страну в течение 72 часов в связи с его задержанием сотрудниками ФСБ. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании его с поличным. По данным силовиков, он получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД.

После этого, в ответ на действия РФ, в МИД Украины заявили, что старший дипломат из посольства России в Киеве должен покинуть территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.