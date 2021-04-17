В Британии похоронили принца Филиппа. В последний путь его проводили всего 30 человек. Фото

В субботу, 17 апреля, в Великобритании прошли похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, который умер в возрасте 99 лет. Из-за ограничений во время пандемии коронавируса на церемонии присутствовать могли только 30 человек.

Об этом сообщает The International Business Times.

На церемонии присутствовали родственники принца Филиппа, кроме них пригласили его личного секретаря Арчи Миллер-Бейквелла, который служил ему много лет, двух пажей, двух камердинеров и начальника личной охраны. В 15:00 по лондонскому (17:00 по Киеву) времени память умершего почтили минутой молчания.

Во время процессии родные братья Уильям и Гарри шли не рядом - между ними находился Питер Филлпис, сын принцессы Анны. Это было сделано по распоряжению королевы.

Вопреки традициям Великобритании никто из присутствовавших на похоронах не надел военную форму. По одной из версий этом может быть связано с тем, что принц Гарри больше не имеет права появляться в ней на публике.

Принца Филиппа похоронили в королевской усыпальнице при часовне Святого Георгия. Однако когда умрет его жена, Филиппа перезахоронят и супруги будут покоиться вместе в Мемориальной часовне Георга VI, где похоронены родители королевы.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании рассказали о том, как прошли его последние дни.

Также мы писали о том, почему жена Гарри Меган Маркл не смогла прилететь на похороны.