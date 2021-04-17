В МИД Украины заявили, что старший дипломат из посольства России в Киеве должен покинуть территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Соответствующее решение было приняло после того, как МИД России рекомендовал консулу Украины в Петербурге покинуть страну в течение 72 часов в связи с его задержанием сотрудниками ФСБ.

"На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России. Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - говорится в заявлении ведомства.

По словам украинских дипломатов, такие действия российской власти "грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 г" и "еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - резюмировал украинский МИД.

Российские правоохранительные органы заявляют, что Александр Сосонюк был задержан при попытке получить информацию о базах данных у россиянина. В МИД Украины назвали произошедшее провокацией.

Также ФСБ показала видео задержания украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге.