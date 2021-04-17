В субботу, 17 апреля, в зоне конфликта на Донбассе противник пять раз нарушил режим прекращения огня. В результате одного их обстрелов был ранен боец ВСУ, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

"С начала суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников с противотанковой пушки МТ-12. В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов украинский солдат получи осколочное ранение, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. О действиях противника сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, 17 апреля в ОБСЕ заявили о резком увеличении обстрелов на Донбассе в течение прошедших суток.

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