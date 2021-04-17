В субботу, 17 апреля ФСБ РФ обнародовало видео задержания консула Украины Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, обвиненного в попытке завладеть данными из баз ФСБ и правоохранительных органов России.

На кадрах видно, как дипломат сидел в ресторане и проводил встречу. На видео заснято его задержание и допрос. Также допрошен был человек, у которого консул, по версии российских правоохранителей, пытался приобрести базы данных.

На видео также говорится, что консул задержан с поличным.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

"Указанные шаги российской стороны встретят самый решительный отпор с украинской стороны, и мы уже прорабатываем модальности симметричного ответа российской стороне", - заявил дипломат.

Как сообщала "Страна", спикер МИДа Украины Олег Николенко рассказал про подготовку "ответных мер" на фоне задержания консула.

Тем временем в России после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге вызвали в МИД поверенного в делах Украины. В ходе беседы ему заявили, что Сосонюку желательно покинуть территорию страны в течение 72 часов.