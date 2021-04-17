Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Франции (Елисейского дворца) в субботу, 17 апреля.

"Президент республики (Макрон - Ред.) скоро проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Макрона по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Возможная дата переговоров и информация о месте встречи с президентом России в заявлении Елисейского дворца не уточняется.

Ранее мы разбирались, какой план по Донбассу могут согласовать советники лидеров "нормандской четверки" на ближайшем заседании.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 апреля будут обсуждаться "кластеры" по Донбассу. В них прописан особый статус региона и проведение выборов.