Лукашенко анонсировал принятия важного решения. Скриншот из видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие "одного из принципиальных решений" за четверть века своего пребывания на посту президентства.

Видео соответствующего заявления главы республики обнародовал телеграм-канал президентского пула журналистов.

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал Лукашенко.

О каком именно решении идет речь, он не уточнил, пояснив лишь, что это будет, скорее всего, декретный указ.

"Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции- Ред.) ничего не получится", - сообщил глава Беларуси.

В настоящее время по указу президента уже работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению Основного закона страны. Белорусский лидер ранее заявлял, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти. Голосование на референдуме по изменениям в Конституцию пройдет одновременно с проведением выборов в местные органы власти, которые должны состояться не позднее середины января 2022 года.

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Как сообщала "Страна", ранее Лукашенко сообщил о скорой серьезной встрече с Путиным. Она назначена, ориентировочно, на 22 апреля.

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