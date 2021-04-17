Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие "одного из принципиальных решений" за четверть века своего пребывания на посту президентства.

Видео соответствующего заявления главы республики обнародовал телеграм-канал президентского пула журналистов.

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал Лукашенко.

О каком именно решении идет речь, он не уточнил, пояснив лишь, что это будет, скорее всего, декретный указ.

"Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции- Ред.) ничего не получится", - сообщил глава Беларуси.

В настоящее время по указу президента уже работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению Основного закона страны. Белорусский лидер ранее заявлял, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти. Голосование на референдуме по изменениям в Конституцию пройдет одновременно с проведением выборов в местные органы власти, которые должны состояться не позднее середины января 2022 года.

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Как сообщала "Страна", ранее Лукашенко сообщил о скорой серьезной встрече с Путиным. Она назначена, ориентировочно, на 22 апреля.