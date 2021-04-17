В селе Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел пожар в деревянной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 апреля в 20:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре деревянной церкви в с.Баговица Каменец-Подольского района… На момент прибытия первых подразделений огонь уже полностью охватил здание церкви, и горение происходило на площади почти 180 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали следующие факторы: позднее время сообщения, деревянные конструкции здания, значительное расстояние до населенного пункта (15 километров)", - рассказали спасатели.

Возгорание на площади 180 кв.м было ликвидировано в 21:43. Причина пожара пока не установлена. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации пожара были привлечены 15 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной и спецтехники.

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