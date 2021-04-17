В субботу, 17 апреля в Черное море из Средиземного вошли еще два больших десантных корабля (БДК) Северного флота России - "Александр Отраковский" и "Кондопога", присоединившись к уже находящимся там на учениях 15 судам.

Они успешно прошли Босфор и направляются в Севастополь, о чем со ссылкой на СМИ Турции передает Интерфакс-Россия.

В настоящее время в Средиземном море находятся еще два БДК Балтийского флота - "Калининград" и "Королев". В конце марта они зашли туда через Гибралтар.

"Александр Отраковский" и "Кондопога", фото: РИА Новости

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что 15 кораблей Каспийской флотилии перебазированы в Черное море на учения. Также задействованы 50 самолетов.

Напомним, что после разговора Байдена с Путиным США передумали направлять свои военные корабли в Черное море.