В США приговорили 35-летнего гражданина Украины Федора Гладыря, который признал себя виновным в участии в деятельности хакерской группы FIN7, к 10 годам тюрьмы.

Приговор объявил суд в американском Сиэтле 16 апреля, передает "Радио Свобода".

Как сообщается, Гладырь был арестован в немецком Дрездене в 2018 году и экстрадирован в США.

В сентябре 2019 года он признал себя виновным в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

Украинцу вменяли 26 обвинений до того, как он согласился признать вину и заплатить 2,5 долларов компенсации. В десятилетний срок наказания войдут три года, которые Гладырь уже провел под стражей.

Согласно оценкам Минюста США, хакерская группа FIN7 "нанесла американцам и экономике США ущерб на миллиард долларов". При этом прокуроры на слушаниях заявили, что эти оценки занижены, а фактические убытки могут достигать от 3 до 6 млрд долларов.

Сообщается, что киберпреступники нарушили работу компьютерных сетей по всех 50 штатах и округе Колумбия и похитили более 20 млн кредитных карт.

Напомним, ранее мы писали, что хакеры выложили в сеть данные о 1,3 млн пользователей Clubhouse.

Также сообщалось, что хакеры получили доступ к личным данным более полумиллиарда пользователей Facebook.