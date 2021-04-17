Сегодня умер один из самых известных писателей Украины - Владимир Яворивский. Он всего лишь год не дожил до 80-летнего юбилея.

Яворивский совершил путь от пламенного коммуниста до националиста. Поэтому что в СССР, что в нынешней Украине Владимир Александрович занимал высокие должности.

"Страна" вспомнила, чем известен Яворивский.

"Неповторимость личности Ленина". Главные вехи карьеры

Владимир Яворивский - уроженец Винницкой области, родился в 1942 году.

Профессиональным литератором стал после окончания Одесского университета имени Мечникова - по специальности "Украинский язык и литература".

Много работал в советских журналах и на телевидении. Стал референтом украинского Союза писателей. Был заместителем главного редактора литературного журнала "Вітчизна" (выходил до 2010 года).

В этом издании публиковались все мэтры украинской литературы советского периода.

Публиковать свои книги Яворивский начал еще с 1968 года. Автор четырех повестей и пяти романов. В последние годы Советского Союза стал народным депутатом Верховного совета СССР и входил группу академика Сахарова.

К советскому периоду карьеры Владимира Александровича относят письмо против Василия Стуса шефу КГБ Юрию Андропову. Авторство приписывают Яворивскому и еще двум украинским советским классикам - Дмитрию Павлычко и Ивану Драчу.

В письме звучит осуждение Стуса и других представителей украинской интеллигенции за националистические взгляды.

Копия этого письма периодически публиковалась в СМИ, но исследователи вопроса допускают, что это фальшивка. Один из аргументов - оно датировано 1973-м годом, когда Яворивский еще не был серьезной величиной на украинском творческом небосклоне. И писать такие послания самому Андропову якобы не мог.

Во время распада Союза уже маститый писатель стал одним из первых представителей элиты УССР, которые возглавили движение за выход из Союза.

Яворивский был одним из создателей Народного руха Украины и возглавлял его киевскую организацию. А из депутатского кресла в Москве он пересел сразу же в недавно созданную Верховную Раду.

Владимир Яворивский (в центре) на учредительном съезде "Народного руха". Фото "Укринформа"

С 2000-х Яворивский входит в майдановские партии - "Нашу Украину" и позже - "Батькивщину". Был главой комитета по культуре и духовности.

В 2013 году он выступил за снос памятников Ленину в Украине - комментируя атаку "свободовцев" на монумент Ильича в Ахтырке Сумской области.

"Если бы это был памятник Герою войны, поэту или писателю, то другое дело. Но из-за Ленина пострадало много украинцев. И еще сейчас в Украине остается множество памятников советских прислужников. Я за то, чтобы уничтожать такие монументы культурным способом", - заявил тогда депутат.

Правда, в 1985 году он относился к Ленину иначе. В повести "Право собственного имени" есть такая цитата:

"Через насыщенные историческими событиями десятилетия мы чувствуем гениальную неповторимость личности Владимира Ленина. Все то, что творила его неповторимость, остается дорогим и священным для нас: его учение, революционный темперамент, способ мышления, умение говорить с тысячами людей, его улыбка и одежда", - писал Яворивский (к его творчеству мы еще вернемся).

В начале 2014 года он пытался отменить статью уголовного кодекса №436-1, которая карала за отрицание преступлений фашизма и пропаганду неонацизма.

Эту статью в январе 2014 года приняла Рада и утвердил президент Виктор Янукович. Видимо, уже тогда ее готовили против националистов, которые начали играть первую скрипку во время уличных протестов.

Яворивский считал, что эта статья направлена "на борьбу против патриотов Украины и против преподавания истории украинской освободительной борьбы", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правда, потом он свой документ сам же и отозвал.

Мечту Владимира Александровича по итогу исполнили уже новые власти - эту статью они поменяли, добавив туда пропаганду коммунизма и его символики.

После Майдана Яворивский в Раду не избирался.

Параллельно политической карьере, с 2001 по 2011 годы, он возглавлял Союз писателей Украины. И более десяти лет вел на государственном радио программу "20 минут с Владимиром Яворивским", где рассуждал об истории Украины и ее культуре.

Премия за критику "бандеровцев"

Владимир Александрович - автор разноплановой прозы. Он писал и о Чернобыле ("Мария с полынью в конце века"), и о нацистской оккупации.

В этом смысле крайне примечательна повесть "Вечные Кортелесы", за которую Яворивский получил в 1984 году Шевченковскую премию.

В повести рассказывается о том, как нацисты и украинские полицаи сожгли деревню Кортелесы на Волыни и убили всех ее жителей - из них более полутора тысяч детей. История основана на реальных событиях.

Там, например, встречаются такие фразы:

"Полицаи, вся здешняя сволота, мерзость человеческая, пустилась в бандеровские банды. А куда же им от людей честных было деться?.. Многих полицаев разыскали наши "ястребки" в бандах бульбашей и бандеровцев, куда прятались все фашистские собаки", - писал Владимир Яворивский.

Позже, уже в независимой Украине он назвал Бандеру "патриотом Украины". Но в достаточно интересных обстоятельствах. Яворивский в 2010 году раскритиковал президента Виктора Ющенко за то, что тот присвоил проводнику ОУН звание героя Украины.

Яворивский был тогда депутатом от блока Юлии Тимошенко. И обвинил Ющенко, что тот использовал имя Бандеры для победы Януковича на выборах президента. По логике Яворивского, этот указ повысил популярность заведомо непроходного Ющенко и оттянул голоса у Тимошенко.

Но вернемся к "Кортелесам". В 2007 году Яворивский заявил, что внес в эту книгу незначительные правки, но переписывать ее в целом не намерен.

"Я не собираюсь переписывать эту книгу. Просто почистил некоторые мелкие детали. Что я и сделал, переиздавая её в своем трехтомнике. Я не мог бы написать "Вечные Кортелисы" по-другому, потому что это была бы совсем другая книга", - объяснял он.

В 2011 году Яворивский написал книгу о президентских выборах, которую назвал "Самая длинная ночь президента". Там журналисты прочли намеки на Ющенко, Тимошенко и Януковича.

"Хотя читатели там и узнают политиков, это не имеет юридической силы, чтобы привлечь меня к ответственности", - говорил о своей повести депутат.

Цитаты Владимира Яворивского

Очень интересные афоризмы говорил писатель.

"Нашу нацию несколько веков переворачивали с ног на голову, поэтому среди нас так много оборотней"

"Мы должны были петь, чтобы враги не слышали, как стонет и плачет остальной наш народ"

Некоторые - на тему политики:

"Теневая экономика в Украине обслуживается теневой политикой среди белого дня"

"Украинская гласность: шумите, шумите себе, оно мне не мешает"

"Сегодняшняя Украина: крик души и молчание ума".

Есть также философские умозаключения:

"Кресты на могилах - как знаки сложения между прошлым и будущим"

"Пошли в народ, вернемся после смерти"