В России после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге вызвали в МИД поверенного в делах Украины. В ходе беседы ему заявили, что Сосонюку желательно покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля". – говорится в сообщении.

Также российские дипломаты рассказали, что пребывание Сосонюка в России не желательно, поэтому ему рекомендовали в течение 72 часов покинуть территорию страны.

Напомним, ФСБ России сообщила о задержании с поличным в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Соснюка. По данным силовиков, он получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД.

После этого спикер украинского МИДа Олег Николенко рассказал, что Украина готовит "ответные меры".