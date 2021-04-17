В субботу, 17 апреля, на похоронах супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа прозвучит православная молитва "Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего…".

Об этом сообщает издание "Times".

Отметим, что покойный герцог Эдинбургский до своей женитьбы в 1947 году на принцессе Елизавете являлся принцем Датским и Греческим и принадлежал к Греческой православной церкви. Однако ради женитьбы ему пришлось перейти в англиканство.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном Букингемским дворцом, принц Филипп лично выбирал песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые прозвучат в ходе панихиды. Это было его предсмертное желание.

Короткое православное молитвословие прозвучит в заключительной части службы, перед тем как гроб с телом герцога будет помещен в усыпальницу. Отметим, что речь идет о "русском заупокойном кондаке Киевского распева" в аранжировке сэра Уолтера Пэррата (1841-1924) — известного композитора и исследователя православия, русской истории и культуры. Звучит он примерно так:

Службу состоит в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

Напомним, ранее Букингемский дворец озвучил сценарий похорон принца Филиппа.

"Страна" публиковала онлайн-трансляцию похорон, на которых Елизавета II прощается с принцем Филиппом.