Вице-маршал Польши Малгожата Госевская, а также вице-спикер Сейма Литвы Паулюс Саударгас на следующей неделе планируют посетить Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

"Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обсудил вопросы межпарламентского сотрудничества безопасности и противодействия российской агрессии со вицемаршалкою Сейма Республики Польша госпожой Малгожатой Госевской. Она, выражая солидарность и поддержку Украине, сообщила о намерении на следующей неделе вместе с вервым вице-спикером парламента Украины Русланом Стефанчук и вице-спикером Сейма Литовской Республики господином Паулюсом Саударгасом посетить Донбасс", - говорится в сообщении.

На встрече планируется обсудить ряд вопросов, среди которых – возможность скорейшего урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Напомним, в ОБСЕ заявили о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошлый день.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе беспилотник убил бойца ВСУ, еще двое были ранены.