Задержанного украинского консула Александра Сосонюка, который, по данным ФСБ, попался на получении информации закрытого характера, в ближайшее время вышлют из России.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в МИД РФ. "Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - рассказали дипломаты.

В то же время замглавы МИД Украины Евгений Енин уже заявил, что наша страна будет решать вопрос о возвращении консула домой. "Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители", - сказал он.

Вскоре информацию российских СМИ подтвердили официально в МИД РФ. Александр Сосонюк должен покинуть территорию России до 22 апреля.

Напомним, ФСБ России сообщила о задержании с поличным в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. По данным силовиков, он получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД.

После этого спикер украинского МИДа Олег Николенко рассказал, что Украина готовит "ответные меры".