78 деятелей западной культуры подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвали обеспечить доступ к медицинской помощи российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в российской колонии.

Письмо опубликовало издание "Le Monde".

"Страна" приводит текст письма целиком.

"Господин президент, в то время как мы пишем вам, Алексей Навальный находится в [колонии № 2 в городе Покров,] исправительном учреждении, которое многие адвокаты и правозащитники описывали как одно из самых строгих в России. Состояние его здоровья стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи.

У господина Навального наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, следствием которого являются постоянные боли в спине и потеря чувствительности в ногах и руках. Он также страдает от сильного кашля и высокой температуры. Он попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору — это право любого гражданина России. 30 марта, после того, как его просьбу отклонили, он объявил голодовку в знак протеста.

Мы обращаемся к вам, господин президент, с тем, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Как избранный [президент] и гарант закона вы должны обеспечить соблюдение этого права".

Также мы публикуем список подписантов:

режиссер Джей Джей Абрамс,

писательница Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года),

писатель Мартин Эмис,

журналистка и историк Энн Эпплбаум,

журналист и писатель Кристофер Бакли,

режиссер Кен Бернс,

писатель Эммануэль Каррер,

историк Кристофер Кларк,

писатель Джон Максвелл Кутзее (лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года),

актер Бенедикт Камбербэтч,

актер Алан Камминг,

писатель Майкл Каннингем,

писательница Рэйчел Куск,

актер Дэвид Духовны,

писательница Луиза Эрдрич,

историк Ричард Джон Эванс,

повар и писатель Хью Фернли-Уиттингстолл,

историк Нил Фергюсон,

актер Рэйф Файнс,

историк Орландо Файджес,

историк и писательница Антония Фрейзер,

актер Стивен Фрай,

писатель Нил Гейман,

историк Генри Луис Гейтс-младший,

поэтесса Луиза Глюк (лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года),

писатель Мэтт Хейг,

режиссер Дэвид Хэйр,

писатель Роберт Харрис,

писатель Даниэль Кельман,

писатель Этгар Керет,

журналист и писатель Давид Лагеркранц,

актер Джуд Лоу,

писатель Марк Леви,

писательница Лин Ма,

писатель и историк Бен Макинтайр,

писательница Хилари Мантел,

писательница Аньес Мартен-Люган,

актриса Наташа Макэлхоун,

актер Иэн Маккеллен,

историк Кэтрин Мерридейл,

писательница Герта Мюллер (лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года),

писатель Петер Надаш,

журналистка Сильвия Назар,

актер Билл Найи,

писательница Сюзанна Носсель,

писательница Амели Нотомб,

писатель Майкл Ондатже,

журналист Джордж Пэкер,

писатель Орхан Памук (лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года),

журналист Роберт Пестон,

писательница Мария Попова,

писатель Ричард Пауэрс,

писательница Эллендея Проффер Тисли,

актриса Ванесса Редгрейв,

журналист Дэвид Ремник,

писательница Джоан Роулинг,

писательница Арундати Рой,

писатель Салман Рушди,

писатель Филипп Сэндс,

композитор Нитин Сони,

историк Саймон Шама,

писательница Саманта Швеблин,

актриса Кристин Скотт Томас,

писатель Саймон Себаг-Монтефиоре,

писательница Элиф Шафак,

философ Питер Сингер,

писательница Али Смит,

историк Тимоти Снайдер,

дизайнер-иллюстратор Арт Шпигельман,

актриса Джульет Стивенсон,

драматург Том Стоппард,

писатель Патрик Зюскинд,

писатель Колм Тойбин,

гитарист Бьорн Ульвеус,

писатель Тим Вейнер,

журналист Саймон Винчестер,

писатель Джон Рэй,

музыкант Том Йорк.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

Ранее "Страна" рассказывала подробности задержания Навального и дела, по которому он получил срок.

Как сообщалось, у политика уже больше месяца сильные боли и не работает одна нога. В конце марта он объявил голодовку.