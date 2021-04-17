Бенедикт Камбербэтч, Джоан Роулинг и еще 70 западных звезд написали Путину о Навальном. Полный текст обращения
78 деятелей западной культуры подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвали обеспечить доступ к медицинской помощи российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в российской колонии.
Письмо опубликовало издание "Le Monde".
"Страна" приводит текст письма целиком.
"Господин президент, в то время как мы пишем вам, Алексей Навальный находится в [колонии № 2 в городе Покров,] исправительном учреждении, которое многие адвокаты и правозащитники описывали как одно из самых строгих в России. Состояние его здоровья стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи.
У господина Навального наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, следствием которого являются постоянные боли в спине и потеря чувствительности в ногах и руках. Он также страдает от сильного кашля и высокой температуры. Он попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору — это право любого гражданина России. 30 марта, после того, как его просьбу отклонили, он объявил голодовку в знак протеста.
Мы обращаемся к вам, господин президент, с тем, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Как избранный [президент] и гарант закона вы должны обеспечить соблюдение этого права".
Также мы публикуем список подписантов:
- режиссер Джей Джей Абрамс,
- писательница Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года),
- писатель Мартин Эмис,
- журналистка и историк Энн Эпплбаум,
- журналист и писатель Кристофер Бакли,
- режиссер Кен Бернс,
- писатель Эммануэль Каррер,
- историк Кристофер Кларк,
- писатель Джон Максвелл Кутзее (лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года),
- актер Бенедикт Камбербэтч,
- актер Алан Камминг,
- писатель Майкл Каннингем,
- писательница Рэйчел Куск,
- актер Дэвид Духовны,
- писательница Луиза Эрдрич,
- историк Ричард Джон Эванс,
- повар и писатель Хью Фернли-Уиттингстолл,
- историк Нил Фергюсон,
- актер Рэйф Файнс,
- историк Орландо Файджес,
- историк и писательница Антония Фрейзер,
- актер Стивен Фрай,
- писатель Нил Гейман,
- историк Генри Луис Гейтс-младший,
- поэтесса Луиза Глюк (лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года),
- писатель Мэтт Хейг,
- режиссер Дэвид Хэйр,
- писатель Роберт Харрис,
- писатель Даниэль Кельман,
- писатель Этгар Керет,
- журналист и писатель Давид Лагеркранц,
- актер Джуд Лоу,
- писатель Марк Леви,
- писательница Лин Ма,
- писатель и историк Бен Макинтайр,
- писательница Хилари Мантел,
- писательница Аньес Мартен-Люган,
- актриса Наташа Макэлхоун,
- актер Иэн Маккеллен,
- историк Кэтрин Мерридейл,
- писательница Герта Мюллер (лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года),
- писатель Петер Надаш,
- журналистка Сильвия Назар,
- актер Билл Найи,
- писательница Сюзанна Носсель,
- писательница Амели Нотомб,
- писатель Майкл Ондатже,
- журналист Джордж Пэкер,
- писатель Орхан Памук (лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года),
- журналист Роберт Пестон,
- писательница Мария Попова,
- писатель Ричард Пауэрс,
- писательница Эллендея Проффер Тисли,
- актриса Ванесса Редгрейв,
- журналист Дэвид Ремник,
- писательница Джоан Роулинг,
- писательница Арундати Рой,
- писатель Салман Рушди,
- писатель Филипп Сэндс,
- композитор Нитин Сони,
- историк Саймон Шама,
- писательница Саманта Швеблин,
- актриса Кристин Скотт Томас,
- писатель Саймон Себаг-Монтефиоре,
- писательница Элиф Шафак,
- философ Питер Сингер,
- писательница Али Смит,
- историк Тимоти Снайдер,
- дизайнер-иллюстратор Арт Шпигельман,
- актриса Джульет Стивенсон,
- драматург Том Стоппард,
- писатель Патрик Зюскинд,
- писатель Колм Тойбин,
- гитарист Бьорн Ульвеус,
- писатель Тим Вейнер,
- журналист Саймон Винчестер,
- писатель Джон Рэй,
- музыкант Том Йорк.
Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.
Ранее "Страна" рассказывала подробности задержания Навального и дела, по которому он получил срок.
Как сообщалось, у политика уже больше месяца сильные боли и не работает одна нога. В конце марта он объявил голодовку.