Звезды просят Путина предоставить медпомощь Навальному. Фото: РИА Новости

78 деятелей западной культуры подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвали обеспечить доступ к медицинской помощи российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который находится в российской колонии.

Письмо опубликовало издание "Le Monde".

"Страна" приводит текст письма целиком.

"Господин президент, в то время как мы пишем вам, Алексей Навальный находится в [колонии № 2 в городе Покров,] исправительном учреждении, которое многие адвокаты и правозащитники описывали как одно из самых строгих в России. Состояние его здоровья стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи.

У господина Навального наблюдаются клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, следствием которого являются постоянные боли в спине и потеря чувствительности в ногах и руках. Он также страдает от сильного кашля и высокой температуры. Он попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору — это право любого гражданина России. 30 марта, после того, как его просьбу отклонили, он объявил голодовку в знак протеста.

Мы обращаемся к вам, господин президент, с тем, чтобы господин Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается, и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Как избранный [президент] и гарант закона вы должны обеспечить соблюдение этого права". 

Также мы публикуем список подписантов:

  • режиссер Джей Джей Абрамс,
  • писательница Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года),
  • писатель Мартин Эмис,
  • журналистка и историк Энн Эпплбаум,
  • журналист и писатель Кристофер Бакли,
  • режиссер Кен Бернс,
  • писатель Эммануэль Каррер,
  • историк Кристофер Кларк,
  • писатель Джон Максвелл Кутзее (лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года),
  • актер Бенедикт Камбербэтч,
  • актер Алан Камминг,
  • писатель Майкл Каннингем,
  • писательница Рэйчел Куск,
  • актер Дэвид Духовны,
  • писательница Луиза Эрдрич,
  • историк Ричард Джон Эванс,
  • повар и писатель Хью Фернли-Уиттингстолл,
  • историк Нил Фергюсон,
  • актер Рэйф Файнс,
  • историк Орландо Файджес,
  • историк и писательница Антония Фрейзер,
  • актер Стивен Фрай,
  • писатель Нил Гейман,
  • историк Генри Луис Гейтс-младший,
  • поэтесса Луиза Глюк (лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года),
  • писатель Мэтт Хейг,
  • режиссер Дэвид Хэйр,
  • писатель Роберт Харрис,
  • писатель Даниэль Кельман,
  • писатель Этгар Керет,
  • журналист и писатель Давид Лагеркранц,
  • актер Джуд Лоу,
  • писатель Марк Леви,
  • писательница Лин Ма,
  • писатель и историк Бен Макинтайр,
  • писательница Хилари Мантел,
  • писательница Аньес Мартен-Люган,
  • актриса Наташа Макэлхоун,
  • актер Иэн Маккеллен,
  • историк Кэтрин Мерридейл,
  • писательница Герта Мюллер (лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года),
  • писатель Петер Надаш,
  • журналистка Сильвия Назар,
  • актер Билл Найи,
  • писательница Сюзанна Носсель,
  • писательница Амели Нотомб,
  • писатель Майкл Ондатже,
  • журналист Джордж Пэкер,
  • писатель Орхан Памук (лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года),
  • журналист Роберт Пестон,
  • писательница Мария Попова,
  • писатель Ричард Пауэрс,
  • писательница Эллендея Проффер Тисли,
  • актриса Ванесса Редгрейв,
  • журналист Дэвид Ремник,
  • писательница Джоан Роулинг,
  • писательница Арундати Рой,
  • писатель Салман Рушди,
  • писатель Филипп Сэндс,
  • композитор Нитин Сони,
  • историк Саймон Шама,
  • писательница Саманта Швеблин,
  • актриса Кристин Скотт Томас,
  • писатель Саймон Себаг-Монтефиоре,
  • писательница Элиф Шафак,
  • философ Питер Сингер,
  • писательница Али Смит,
  • историк Тимоти Снайдер,
  • дизайнер-иллюстратор Арт Шпигельман,
  • актриса Джульет Стивенсон,
  • драматург Том Стоппард,
  • писатель Патрик Зюскинд,
  • писатель Колм Тойбин,
  • гитарист Бьорн Ульвеус,
  • писатель Тим Вейнер,
  • журналист Саймон Винчестер,
  • писатель Джон Рэй,
  • музыкант Том Йорк.  

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. С учетом времени, проведенного политиком под домашним арестом и в СИЗО, он проведет в колонии около 2,5 лет.

Ранее "Страна" рассказывала подробности задержания Навального и дела, по которому он получил срок.

Как сообщалось, у политика уже больше месяца сильные боли и не работает одна нога. В конце марта он объявил голодовку

 

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