После того, как Варшава поддержала американские санкции против Российской Федерации, последняя намерена выслать пять польских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские дипломаты назвали американские санкции "очередным выпадом" против Москвы.

"В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений", - добавили они.

Напомним, 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В МИД РФ пообещали на них "неотвратимый ответ".

"Страна" публиковала список подпавших под санкции физлиц и компаний.

В ответ на введенные 2 марта санкции США против российских официальных лиц, МИД России объявил о ответных мерах, в числе которых - закрытие въезда в Российскую Федерацию восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам.