На введенные Америкой санкции против Российской федерации Кремль может ответить национализацией американских предприятий, а также запретом на работу ряду компаний и социальных сетей. Причем адекватный ответный удар по России американцы нанести не смогут, так как россияне очень мало инвестируют в США.

Такое мнение озвучил российский оппозиционер Альфред Кох на своей странице в ФБ.

"Как может ответить Кремль? Ну, первое, что приходит в голову: национализация иностранных долей в Сахалине-1 и Сахалине-2 (разработка крупных газовых месторождений - Ред.). А там ExxonMobil и Shell. Есть где фантазии разгуляться. Заводы национализировать и продать с молотка... Там, как я понимаю, "Вимм билль данн" - это же Pepsi Co?" – сказал он.

При этом, утверждает Кох, проникновение американского бизнеса в Россию "зашло слишком далеко", чтобы Вашингтон мог спокойно вводить "зубодробительные санкции", не рискуя при этом нарваться на ответные меры.

"Это только кажется, что если между странами взаимная торговля маргинальна, то и риски потерь от ответных санкций - невелики. На самом деле, в российско-американских отношениях - все наоборот. Россия почти не инвестирует в США, а США уже имеют огромные инвестиции в Россию", - добавил он.

Кроме того, стоит вспомнить, что ряд компаний уже давно работают в России, из-за чего развернули там сеть производств.

"Я уже упоминал про Сахалин-1 и Сахалин-2. Плюсуем к этому инвестиции ВР в Роснефть и самостоятельно. А ведь ВР на треть - американская компания (после слияния с Амоко). Макдональдс, Джонсон и Джонсон, Пивные компании, Пицца-хат, И все сетевые компании по еде. Рэдиссон, Хилтон, Холидей Инн и пр. Форд, Опель (Дженерал Моторс), Крайслер и тысячи других брендов и фирм, которые уже построили производства в России. А помимо этого: смарфоны и компьютеры Apple, IBM, софт от всех американских компаний начиная с Microsoft. Социальные сети и приложения. Компьютерные игры, кино, музыка и т.д", - заявил Кох.

"США не готовы потерять российский рынок. Зато Россия почти ничего не теряет, если начнется тотальное противостояние: её инвестиции в Америку - маргинальны. А золотовалютные резервы (ЗВР) России, номинированные в долларах защищены суверенным иммунитетом, т.е. огромным количеством международных многосторонних соглашений. Так же как и имущество посольств. Им ничего не грозит. Тем более ЗВР, номинированные в долларах постоянно сокращаются и ЦБ России уже несколько лет перекладывается в золото и юань", - написал Кох.

Поэтому, по его мнению, американцы вряд ли смогут нанести России серьезный через санкции.

"Так что не ждите от Байдена каких-то жестких санкций. Россия - это не Иран, где почти нет американского капитала. Россия слишком сильно интегрирована в мировой рынок, чтобы Америка могла позволить себе какие-то жесткие санкции против нее и при этом самой не понести чувствительных потерь. И Кремль это хорошо понимает", - резюмировал он.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В МИД РФ пообещали на них "неотвратимый ответ".