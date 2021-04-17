Пятнадцать кораблей Каспийской флотилии РФ завершили переход в Черное море.

Об этом сообщил Черноморский флот России в субботу, 17 апреля, передает "Интерфакс".

"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", - говорится в сообщении флота.

В составе отряда 15 кораблей, включая три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота, пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - говорится в сообщении флота.

Кроме того, в субботу Южный военный округ сообщил, что более 50 самолетов задействовано на учениях над акваторией Черного моря. Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3. По словам военных, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

В ЮВО сообщили, что в ходе учения штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы аннексированного Крыма. По их данным, эскадрилья Су-25СМ3 из полуострова перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Ранее ЮВО сообщил о переброске на учения в Крым соединений 58-ой общевойсковой армии, которая дислоцируется на Северном Кавказе.

Напомним, 14 апреля Черноморский флот РФ сообщил о выходе отряда боевых кораблей в море для проведения учебных стрельб. В составе отряда оснащенные крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек", а также большие десантные корабли, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и тральщик "Иван Голубец".

Как сообщалось, по данным украинской разведки, численность российских войск у границ Украины к 20 апреля достигнет 110 тысяч.