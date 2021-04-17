Власти Австрии сочтут за честь, если РФ и США проведут встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Вене.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в видеоинтервью немецкому порталу "Пионер", передает ТАСС.

"Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью", - сказал Курц, говоря о том, может ли Вена стать площадкой для встречи президентов России и США.

Также австрийский канцлер добавил, что Вена является одним из городов, который обсуждается в качестве площадки для проведения саммита России и США. "Если он состоится, то сейчас рассматриваются несколько городов, Вена - один из них", - заявил Курц.

Кроме того, Австрия уже находится в контакте с Россией и США по вопросу обсуждения потенциальной площадки для проведения встречи президентов двух стран.

"Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной. Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь - диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое - то мы бы тогда были чрезвычайно рады, если это все состоится в Австрии", - сказал Курц.

Напомним, 13 апреля президент США в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Также сообщалось, что Байден назвал встречу с Путиным мостом, который "вернет Россию в мировое сообщество".