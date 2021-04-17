В субботу, 17 апреля, в Великобритании в последний путь проведут принца Филиппа – супруга королевы Елизаветы II, который умер в возрасте 99 лет.

Кадры с церемонии транслируются на YouTube.

Уточним, что из-за ограничительных мер, на прощании будет присутствовать только члены королевской семьи, в том числе принц Гарри и внук Филиппа, который год назад захотел выйти из королевской семьи.

Сам Филипп просил, чтобы его похороны прошли без лишнего пафоса и шумихи – в кругу родных и близких. В связи с этим подданных королевы просят не приезжать в Виндзор, а выразить свои соболезнования на специально созданном для этого сайте.

Трансляция прощальной процессии с принцем Филиппом. Видео: YouTube/NewsBar

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похороны состоятся в субботу, 17 апреля. в этот день в Великобританию прилетит и принц Гарри, однако без своей жены Меган Маркл, которой врач не рекомендовал ехать из-за беременности.

Также мы писали, что похороны принца Филиппа пройдут без церемонии прощания и не будут государственными по статусу.