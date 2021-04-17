Украинская безопасность в долгосрочной перспективе может быть гарантирована только при вступлении в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британской газете "The Daily Telegraph".

"Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир", - сказал он.

Обсудив эту тему с главой Франции Эммануэлем Макроном в пятницу Зеленский заявил, что по-прежнему ждет конкретики в вопросе о том, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в альянсе.

Кроме того, украинский лидер подтвердил свою поддержку идеи проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как считает Зеленский, хозяин Белого дома заявит на саммите о "необходимости конструктивных переговоров о завершении войны в Донбассе".

По мнению Зеленского, американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряженности на востоке Украины. По его словам, новое обострение напряженности представляет собой испытание "для Европы и Запада в целом".

"Этот конфликт определит то, сохранится ли по-настоящему демократический порядок, будет ли работать принцип неприкосновенности границ и будут ли страны самостоятельно определять свою судьбу", - отметил Зеленский.

"Мы уже находимся в кризисной ситуации. Поэтому важно, чтобы наши совместные усилия дали плоды и чтобы всем стало очевидно, что агрессивные действия и угрозы никому не принесут пользы", - добавил он.

Также Зеленский обвинил Москву в попытке давить на Запад и испытать на прочность их отношения с Киевом путем сосредоточения сил вблизи украинской границы. Он заверил, что смотрит на ситуацию "абсолютно трезво" и не исключает ни одного из рассматриваемых вариантов развития событий.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский собирается в июне понять перспективы по ПДЧ в НАТО для Украины.

Также мы писали, что в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабному конфликту на Донбассе.