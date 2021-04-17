Бывший государственный секретарь США Майк Помпео нарушил федеральные правила этики, используя ресурсы налогоплательщиков в личных целях.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Госдепартамента США.

По информации издания, выводы были сделаны после изучения электронных писем и документов, а также на основе опроса работников. В результате этого было обнаружено больше 100 случаев, когда Помпео с женой просили сотрудников выполнить задачи личного характера. К примеру – бронировать столики для частных ужинов, записывать в салоны красоты и забирать собаку, а также организовывать экскурсии для политических союзников.

В частности, журналисты приводят несколько просьб жены Помпео Сьюзан: она просила отправить цветы, купить футболку для друга, записать ее в парикмахерскую.

В отчете также упоминается выполнение поручений личного характера одним из "старших советников". Предварительно, речь идет о Тони Портере.

Напомним, среди соратников бывшего президента США зреют собственные планы на политическое будущее. Так, например, бывший государственный секретарь Майк Помпео не исключил своего участия в президентских выборах в 2024 году.

Также "Страна" рассказывала, что Китай официально ввел санкции против бывшего главы Государственного департамента Майка Помпео.