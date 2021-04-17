Храм Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области, на родине музыканта Михаила Круга, украсили фресками, на которых изображены черти с ноутбуками и смартфонами.

Об этом сообщает "КП Тверь".

Одна из прихожанок рассказала, что храм расписывал румынский иконописец Руслан Гебя. При этом прихожане якобы реагируют на современное искусство положительно. Сами работники при этом пользуются интернетом на работе – ведут страницу монастыря в соцсети.

"Отдельный котел, как говорится, для "интернет зависимых". На росписи изображены демоны с ноутбуком Apple и айфонами", - сказал автор фото.

По словам прихожанки Елены, расписывать стены Гебя начал в 2010 году и старался все изобразить в духе времени. Поэтому на фресках есть ноутбуки и телефоны.

"Любое зло Господь пытается представить во благо. Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится", - сказала она.

В Тверской области храм украсили фресками с чертями и смартфонами. Фото: tver.kp.ru

Напомним, в Помпеях археологи обнаружили украшенный фресками уличный магазин - термополий, где посетителям продавали горячую еду и напитки. Кроме того, были найдены следы продуктов, которым почти две тысячи лет.