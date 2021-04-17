В субботу, 17 апреля, на 79 году жизни умер украинский писатель и народный депутат шести созывов Владимир Яворивский.

Об этом сообщил экс-депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский в Facebook.

"Отошел в вечность Владимир Яворивский — украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память ...", — написал он.

Яворивский в 1964 году окончил Одесский госуниверситет имени И.Мечникова, работал в СМИ. Член Союза писателей Украины с 1971 года. В 2001-2011 гг. - председатель Национального союза писателей Украины.

Яворивский - один из главных основателей Народного Руха Украины, в 1989 году возглавлял его оргкомитет по проведению учредительного съезда. В 1989-1991 годах - народный депутат СССР от Киева, член Межрегиональной депутатской группы Сахарова.

В 1992-1999 гг. Яворивский возглавлял Демократическую партию Украины, которая выступала за независимость Украины от СССР и проведение демократических реформ. Народный депутат Украины I, II и IV-VII созывов. Был членом депутатской фракции "Блок Юлии Тимошенко", председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996-1999 гг. - председатель комитета Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.

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