Украинский консул Александр Соснюк, который был задержан в Петербурге в субботу, был отпущен через несколько часов и уже находится в своем дипучреждении.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николаенко, передает "РБК-Украина".

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении..." - заявил Николенко.

Напомним, сегодня ФСБ России сообщила о задержании с поличным в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Соснюка. Силовики сообщают, что он якобы получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД.

Также мы писали, что ФСБ заявляет, что задержала в Барнауле "сторонника украинских националистов", который хотел взорвать мечеть.