Вчера в Украину завезли первую партию американской вакцины Pfizer. Ее хватит на 58 тысяч пациентов. Когда будут новые прививки - точно не известно.

Однако поставка уже вызвала ажиотаж - по сути это первая высокоуровневая вакцина, которую предоставили Украине. Хотя страны Запада прививаются ею еще с декабря.

Хватит ее, понятное дело, очень немногим. Тем не менее, власти обещают, что шанс получить ее будет у всех групп риска. В чем есть сомнения - многие подозревают, что вакцина достанется "по блату" и за деньги представителям украинской элиты.

"Страна" напоминает, что это за вакцина, есть ли от нее побочные эффекты и какие противопоказания.

Как работает эта вакцина

Вакцина Pfizer официально в США называется BNT162b2, а в Евросоюзе зарегистрирована под торговой маркой Comirnaty.

Ее разрешается колоть взрослым от 16 лет и без дальнейших ограничений по возрасту. То есть на детях ее применять нельзя.

Как и все вакцины, Pfizer вводится в плечо двумя дозами с перерывом в три недели. Далее иммунитет вырабатывается по следующему алгоритму:

1. Препарат содержит молекулу, которая называется мРНК. Она несет в себе "инструкции" по созданию белка-шипа. Такой же белок есть у вируса SARS-CoV-2 - он используется для спайки с клетками организма и проникновения в них.

2. Когда человеку вводят вакцину, клетки организма получают "инструкции" от мРНК и начинают производить этот спайковый белок. Затем иммунная система распознает его как чужеродный, вырабатывает антитела и активирует лейкоциты, чтобы атаковать его.

3. Если позже человек подхватит коронавирус, его иммунная система быстро распознает "шип" и будет готова защититься. Сама же молекула мРНК, научив организм атаковать спайковый белок, разрушается вскоре после вакцинации.

Сколько будет держаться эффект?

Подтвержденная эффективность "Пфайзера" - 95%. Это значит, что шанс заразиться коронавирусом после вакцинации - один из двадцати. Это один из лучших в мире показателей.

При этом в Европейском агентстве по лекарствам (EMA) сообщают, что даже уколовшись, человек в теории может быть переносчиком ковида. Точнее так: доказанных данных о том, что вакцинированный не заразен для других, пока нет.

И это на данный момент, к слову, один из основных вопросов ко всей вакцинации вообще. Будет ли вырабатываться коллективный иммунитет.

Если посмотреть на пример Израиля, который начал прививаться с конца декабря и по состоянию на март охватил 53% своего населения - то там заболеваемость уже через месяц после старта кампании резко пошла на спад и сейчас на минимальных значениях за всю пандемию. Что контрастирует с показателями других стран, которые весной пошли в рост.

Прививался Израиль Pfizer. То есть в данном случае можно говорить о коллективном иммунитете.

Другой вопрос - сколько продлится эффект от вакцинации?

На сайте EMA говорится, что для установления этого факта нужно еще два года исследований американской вакцины. Но уже сейчас в научном сообществе ходят разговоры о том, что колоться нужно будет как минимум раз в год - как от гриппа.

Кому нельзя колоть "Пфайзер" и какие побочки?

На сайте Центра по контролю и профилактики заболеваний США даны детальные рекомендации, кому нельзя колоться "Пфайзером".

Запрещается вакцинироваться тем, у кого хотя бы однажды были тяжелые или быстрые аллергические реакции на любой из компонентов вакцины. В частности полиэтиленгликоль.

К слову, новости о том, что именно на этот ингредиент Pfizer чаще всего проявляется аллергия, регулярно выходят в информационном пространстве. Поэтому, если вы склонны к аллергии, лучше провериться, есть ли у вас проблемы с этим веществом.

А также с другими, из которых состоит вакцина. Вот полный их список с сайта Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Если сложная реакция проявилась после первого укола, второй делать нельзя, пишут американские врачи.

Под тяжелой реакцией понимается такая, которая требует вмешательства докторов. Под быстрой - та, что наступает в течение четырех часов после введения аллергена и характеризуется крапивницей, отеком или затруднением дыхания.

При этом нужно отличать эту реакцию от побочных эффектов. Они как раз не потребуют вмешательства врача - хотя и смогут повлиять на повседневную активность человека.

Среди побочек выделяют такие: боль, покраснение и припухлость в месте укола. Также один-два дня могут держаться усталость, головная боль, боль в мышцах, озноб, жар, тошнота. Если они проходят не тяжело и сами исчезают за 1-2 суток, то можете колоться второй раз.

Побочные эффекты разного рода зафиксированы у одного из десяти провакцинированных.

Чуть больше конкретики по противопоказаниям публикуют в Израиле, который, как уже говорилось - чемпион мира по вакцинации "Пфайзером". В анкете, опубликованной на сайте правительства, пишется, что любые признаки анафилаксии, от любых аллергенов, а не только из состава "Пфайзера" - являются поводом не получать вакцину.

При этом израильские медики перечисляют те категории аллергиков, которым вакцинироваться можно:

Что же до людей с ослабленным иммунитетом - то им Европейское агентство по лекарствам рекомендует колоть Pfizer, поскольку последствия коронавируса для них обещают быть тяжелее.

Но в любом случае люди с ослабленным иммунитетом (например, хронические больные, стоящие на учете) должны перед вакцинацией консультироваться с врачом. То же касается беременных и кормящих матерей. Ну, и разумеется аллергиков.

Также обязательно скажите врачам, если вы уже прививались какой-либо из вакцин от коронавируса раньше. По крайней мере, так рекомендуют в США.

Что рекомендует Украина?

В Украине же на официальных ресурсах ничего о побочках или противопоказаниях "Пфайзера" не пишут. Вот, к примеру, как выглядит страничка Pfizer на официальном сайте МОЗ "Вакцинация от Covid-19".

Как видим, ни слова об аллергии на полиэтиленгликоль или побочках тут не сказано, а больше похоже на рекламный проспект.

Кроме того, на сайте Минздрава в разделе "антифейк" опровергаются слухи о том, что Pfizer - это генетическое оружие и что он вызывает бесплодие или анафилактический шок.

При этом, повторимся, разбора противопоказаний вакцины, которые совершенно спокойно озвучиваются в Европе, США, Израиле - на украинских официальных ресурсах нет.

Также интересный факт: в Украине заблокирован ряд российских сайтов о медицине, которые писали о смертях после введения Pfizer. Например, ресурсы "Фармвестник" и "Медвестник".

Таких смертей было несколько десятков по всему миру, и о них многие рассказывали (в том числе "Страна"). Однако, пока ни национальные правительства, ни регуляторы, не пришли к официальному выводу, что причиной стала именно американская вакцина (как это было с "АстраЗенекой").

К слову, и о скандальной "АстраЗенеке" украинский сайт о вакцинации также пишет лишь хорошее. Хотя регуляторы в Европе и Америке уже официально признали смертельный тромобоз как один из побочных эффектов. Да и в Украине умер уже четвертый человек после введения этой вакцины.