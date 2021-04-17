Командующий Объединенных Вооруженных сил Сергей Наев заявил о росте количества российских войск на границе Украины. Однако, он считает, что о наступлении пока речь не идет.

Об этом он заявил в эфире "Свободы" Савика Шустера.

Наев заявил, что сейчас "критическая линия не перейдена". "Мы в настоящее время не видим создания наступательных группировок", – ответил Наев.

По его словам, ВСУ всегда рассматривают возможные варианты действий противника, включая худшие.

"С 2015-2016 годов вокруг Украины находились 28 батальонов тактических групп, которые вместе с ВС РФ на территории оккупированного Крыма и российско-оккупационными войсками в ОРДЛО составляли 88 тысяч 900 человек. Прибыли дополнительные батальоны тактической группы, их сейчас 47. Общая численность составляет 103 тысячи 200 человек. Мы еще ждем приближения около 9-10 батальонов тактических групп. Общая численность составит 110 тысяч человек ВС РФ", – уточнил Наев.

Также командующий сообщил, что ВСУ отрабатывают отражение значительно большей численности врага. По его словам, военные сейчас занимаются сдерживанием эскалации вокруг государственной границы.

В то же время Наев признал, что один из признаков подготовки враждебных действий является развертывание военных госпиталей, ранее фиксировавших СМИ на территории России, близкой к границе с Украиной. Но отметил, что для наступления противник создает прежде всего ударные группировки.

"В настоящее время таких признаков (для наступления – Ред.) нет. Такие подразделения находятся в базовых лагерях, на полигонах и осуществляют "демонстрацию силы", – ответил Наєв.

Напомним, ранее Наев заявил, что ВСУ не рассчитывают на поддержку вооруженных сил союзников в случае обострения с Россией.

Вчера президент Зеленский назвал численность российских войск у границ Украины. По его словам, на восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 000 своих военных, к которым следует добавить еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.