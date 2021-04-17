Сегодня, 17 апреля, ФСБ России сообщила о задержании с поличным в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Соснюка. По данным силовиков, он получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД.

Об этом сообщает пресс-служба силовиков.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве отмечают, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России.

"К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - добавляется в сообщении.

Также ФСБ опубликовала фото Соснюка.

Александр Соснюк. Фото опубликовано ФСБ

Напомним, 2 апреля Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Барнауле сторонника украинских националистов, который, по данным спецслужбы, готовился устроить подрыв в мечети и нападение на органы государственной власти по заданию куратора из Украины.

До этого сообщалось, в середине марта ФСБ заявила о задержании в Крыму россиянина с бомбой, который "шпионил для украинской разведки".