Американский президент Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга подтвердил решимость провести денуклеаризацию КНДР. Лидеры двух стран призвали Пхеньян выполнять обязательства в рамках резолюции СБ ООН.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между американским и японским лидерами, передает ТАСС.

"США и Япония подтвердили свою решимость провести полную денуклеаризацию Северной Кореи, призывают Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН и призывают международное сообщество к полному выполнению [этих резолюций]", - говорится в документе.

Кроме того, политики заявили о намерении укрепить сдерживающий потенциал в регионе, направленный на поддержание мира и стабильности. Байден и Суга сообщили, что их страны совместно с международным сообществом будут отвечать на угрозы, связанные с ракетно-ядерной программой КНДР, а также с рисками распространения оружия массового поражения.

В свою очередь Байден сказал о готовности США всецело способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Отметим, что тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Таким образом по итогам переговоров за закрытыми дверями Байден и Суга договорились:

о сотрудничестве по КНР и КНДР;

обе страны выступают против попыток изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях;

судить об итогах переговоров с Ираном пока рано, они продолжаются;

Олимпиаде в Токио этим летом быть, несмотря на COVID, добавил Суга на фоне недавних заявлений генсека правящей партии Японии.

При этом Байдена об ответных мерах России на американские санкции не спросили, а сам он поднимать эту тему не стал.

Отметим, что Суга стал первым зарубежным лидером, с которым встретился Байден на поступ президента. Японский премьер утром в пятницу уже посетил Арлингтонское кладбище и пообщался с вице-президентом Камалой Харрис.

Напомним, ранее Байден назвал встречу с Путиным мостом, который "вернет Россию в мировое сообщество".

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