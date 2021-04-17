Темпы роста экономики Китая в первом квартале нынешнего года достигли отметки в 18,3%. За аналогичный в прошлом году был зафиксирован спад в 6,8%.

Об этом сообщает государственное статистическое управление Китая.

Согласно документу, объем китайского ВВП достиг 24,93 трлн юаней (около 3,81 трлн долларов). Аграрный сектор КНР за указанный период увеличился на 8,1% до 1,13 трлн юаней. Промышленность – на 24,4% до 9,26 трлн юаней, а сфера услуг на 15,6% до 14,54 трлн юаней.

Вырос и средний размер дохода на душу населения. За январь-март показатель увеличился на 13,7% до 9 730 юаней (около 1 490 долларов).

Напомним, в министерстве иностранных дел Китая не поддержали новые санкции США в отношении России.

Также "Страна" рассказывала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена намерением Китая внедрить новую электронную валюту. Американские чиновники боятся, что цифровой юань может привести к смещению доллара с позиции основной резервной валюты.