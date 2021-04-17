В ОБСЕ заявили о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за прошлый день.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте организации.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 1591 нарушение режима прекращения огня, 1528 из которых были оценены как вероятные боевые учения в неподконтрольной правительству зоне вблизи Донецкой фильтровальной станции. За предыдущий отчетный период она зафиксировала 118 нарушений режима прекращения огня в регионе", - говорится в сообщении.

В то же время в луганском направлении было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки.

Кроме того, в ОБСЕ рассказали, что вблизи Победы и Марьинки оружие применили, вероятно, в направлении беспилотника СММ. Помимо этого, наблюдатели пожаловались на действие "глушителей", которые создавали помехи в работе GPS.

Напомним, неделя на Донбассе началась с гибели еще одного бойца ВСУ.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе беспилотник убил бойца ВСУ, еще двое были ранены.