По состоянию на утро субботы, 17 апреля, количество зараженных коронавирусом украинцев увеличилось на 14 989 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

На сегодняшнее утро подтвердились 14 989 заболевших и 9 736 выздоровевших (на 2318 меньше, чем днем ранее). Сделано тестов - 105 215 - это на 4369 меньше, чем накануне.

Для сравнения, днем ранее было зафиксировано:

​​17 479 новых случаев,

выздоровело 12 054 человек,

сделано тестов - 109 584.

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 1 936 228 украинцев. Выздоровели 1 475 556 человек.

Среди новых зараженных 606 детей и 276 медиков. Госпитализировали за прошедшие 24 часа 4 100 пациентов.

Количество летальных случаев выросло на 440 человек, а общий показатель достиг 39 536 граждан.

Ранее мы рассказывали, что Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники.

Также "Страна" сообщала, что в Раде хотят перекинуть 6,5 млрд гривен с финансирования больниц на вакцины от коронавируса.