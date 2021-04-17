Намного меньше победивших ковид, новые случаи снизили до 14 984 с помощью тестов. Статистика на 17 апреля
По состоянию на утро субботы, 17 апреля, количество зараженных коронавирусом украинцев увеличилось на 14 989 человек.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
На сегодняшнее утро подтвердились 14 989 заболевших и 9 736 выздоровевших (на 2318 меньше, чем днем ранее). Сделано тестов - 105 215 - это на 4369 меньше, чем накануне.
Для сравнения, днем ранее было зафиксировано:
- 17 479 новых случаев,
- выздоровело 12 054 человек,
- сделано тестов - 109 584.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 1 936 228 украинцев. Выздоровели 1 475 556 человек.
Среди новых зараженных 606 детей и 276 медиков. Госпитализировали за прошедшие 24 часа 4 100 пациентов.
Количество летальных случаев выросло на 440 человек, а общий показатель достиг 39 536 граждан.
Ранее мы рассказывали, что Степанов рассказал о возможном особом режиме на Пасху и майские праздники.
Также "Страна" сообщала, что в Раде хотят перекинуть 6,5 млрд гривен с финансирования больниц на вакцины от коронавируса.