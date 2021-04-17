Командующий операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в военном планировании в случае обострения с Россией украинская армия не рассчитывает на поддержку военных подразделений иностранных государств.

Об этом Наев сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ночь на 17 апреля.

"Все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи от союзников. Но сил ВСУ совершенно достаточно для выполнения задач", - сказал Наев.

Между тем мэры двух западно-украинских городов решили задуматься об отражении "российской агрессии". Например, мэр Львова встретился с послом США и попросил помочь обустроить территориальную оборону Львова. А мэр Ивано-Франковска начал создавать отряды добровольцев.

На это отреагировал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, призвав местные власти не разжигать панические настроения в обществе из-за перемещений у границ Украины российских войск.