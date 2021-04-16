В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнюю женщину, которая занималась сбытом кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

"По процессуальному руководству Печерской окружной прокуратуры города Киева задержано 43-летнюю женщину, которая занималась сбытом наркотического средства кокаин (ст. 307 УК Украины)", - заявили в пресс-центре.

В прокуратуре рассказали, что в ходе документирования преступной деятельности осуществлено оперативную закупку кокаина на 8 тысяч гривен, после чего женщину и задержали.

Во время личного обыска у задержанной изъято 4 зип-пакетика с веществами, экспресс тест которых указал на наркотическое содержание. Также наркотические вещества изъяты по ее месту жительства.

В данный момент решается вопрос о сообщение женщине о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали наркокурьера, который хранил кокаин в арендованном гараже и работал за биткоины. В полиции уточнили, что задержанным оказался 20-летний киевлянин.

Также напомним, что в Киеве будут судить дилера, который снабжал элитные клубы столицы кокаином. Теперь ему грозит 8 лет тюрьмы.