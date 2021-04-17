Закрытие районов Черного моря для военных учений Россией не затронет Керченский пролив, о якобы запрете судоходства в котором сообщало украинское Министерство иностранных дел.

Об этом пишет агенство РИА-Новости со ссылкой на данные бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля.

Согласно представленным в документе координатам, ограничат движение судов лишь на вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

Ограничения будут действовать с 21:00 24 апреля до 21:00 31 октября.

При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны. Все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря Российской Федерации, следует из документа. Керченский пролив и подход к нему будет использоваться в прежнем режиме.

Территориальные воды имеют ширину 12 морских миль (22,2 км), которая отсчитывается от сухопутной территории страны (включая острова) или от внутренних морских вод (заливов, бухт, губ и лиманов).

Между тем перекрытием Керченского пролива уже успел возмутиться консультант в Институте законодательства Верховной Рады Борис Бабин, назвав его формой агрессивной войны.

Как писала "Страна", в 2019 году Евросоюз требовал от России обеспечить свободу прохода судов в Керченском проливе.