Киевская городская прокуратура добилась реального наказания для 41-летнего мужчины, который систематически совершал домашнее насилие над женой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона на своей странице в Facrbook.

"За поддержание публичного обвинения Голосеевской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 41-летнему мужчине, который систематически совершал физическое и психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины)", - объявили в пресс-центре.

В ходе расследования было установлено, что мужчина систематически применял физическое насилие в отношении жены, оскорблял ее нецензурными словами, запугивал и унижал, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако, наложены административные санкции не повлияли на мужа и не изменили его поведение.

"Приговором Голосеевского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении домашнего насилия и приговорен к 1 году лишения свободы. Обвиняемый взят под стражу в зале суда", - добавили в прокуратуре.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали насильника 17-летней девушки. Во время задержания он несколько раз упал и ударился головой о поребрик.

Также напомним, что в Херсоне пьяный предлагал патрульным 2 000 грн, чтобы избежать ответственности за домашнее насилие. Вызвала патрульных жена херсонца, который был в состоянии алкогольного опьянения и угрожал ей и дочери.