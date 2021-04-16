В Нигерии, где преступники на мотоциклах выкрали из общежития школы больше трех сотен девочек, от отравления напитком погибли 10 человек, более 400 жителей госпитализированы.

Об этом сообщает BBC.

В частности, после произошедшего власти просят жителей внимательнее относиться к потребляем продуктам.

"Насколько нам известно, Минздрав на прошлой неделе заявлял о вспышке странного заболевания, связанного с употреблением некачественных соков", - заявил комиссар по вопросам здравоохранения штата Кано Амину Цаньява.

Он также сообщил, что поддельный или просроченный напиток, которым отравились люди, наносит вред почкам и другим жизненно важным органам.

Помимо этого, местные власти призвали граждан с осторожностью относиться к потребляемым напиткам и проверять их срок годности.

По одной из версий, речь идет о напитках, которые получаются, если порошок развести в воде. Известно, что несколько человек уже арестованы за продажу порошка. По другой версии, причиной отравления могла стать загрязненная вода.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нигерии террористы застрелили полицейских и выкрали из зоопарка брата министра здравоохранения. Нападение произошло в городе Бенин-Сити, административном центре южного штата Эдо.

Также напомним, что в декабре прошлого года Нигерии начался голод после коронавирусных ограничений. Толпы нигерийцев ходили по улицам в поисках еды.