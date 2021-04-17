В НАТО выразили обеспокоенность по поводу намерений России ограничить доступ к некоторым районам Черного моря. В организации призвали Москву обеспечить свободу судоходства и доступ к украинским портам в Азовском море.

Соответствующее заявление опубликовала в своем Твиттере официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует ограничить доступ к частям Черного моря и Керченского пролива. Это было бы неоправданным шагом и частью более широкой модели дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и предоставить свободу судоходства", - написала Лунгеску.

О том, что Россия до октября закрыла для иностранных судов Керченский пролив в связи с военными учениями, 15 апреля сообщил МИД Украины.

После сообщения МИД украинские ВМС обвинили катера ФСБ в провокациях в Азовском море.