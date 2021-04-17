В НАТО обеспокоились ограничением Россией доступа к Керченскому проливу
В НАТО выразили обеспокоенность по поводу намерений России ограничить доступ к некоторым районам Черного моря. В организации призвали Москву обеспечить свободу судоходства и доступ к украинским портам в Азовском море.
Соответствующее заявление опубликовала в своем Твиттере официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует ограничить доступ к частям Черного моря и Керченского пролива. Это было бы неоправданным шагом и частью более широкой модели дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и предоставить свободу судоходства", - написала Лунгеску.
О том, что Россия до октября закрыла для иностранных судов Керченский пролив в связи с военными учениями, 15 апреля сообщил МИД Украины.
После сообщения МИД украинские ВМС обвинили катера ФСБ в провокациях в Азовском море.