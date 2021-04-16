В Черкассах неизвестный мужчина, который не оплатил проезд в транспорте, ударил ногой кондуктора и, чтобы не оказаться в руках полицейских, сбежал из троллейбуса через окно.

Видео произошедшего обнародовал заместитель директора КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль на своей странице в Facebook.

"Вот так уходят нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)", - прокомментировал видео Хвыль.

В частности, неприятный инцидент произошел в районе Черкасского государственного технологического университета на троллейбусном маршруте №1.

Позже Хвыль раскрыл подробности произошедшего. "Кондуктор подошла к парню, как и ко всем, с просьбой оплатить проезд. Он был в нетрезвом состоянии и отказался оплачивать проезд. Кондуктор сделала ему замечание относительно внешнего вида, попросив поправить штаны. На это мужчина ударил ее по спине ногой", - описывает ситуацию он.

"Пока ехала полиция, он по сути по головам людей забрался через форточку и убежал", - сообщил Тарас Хвыль в комментарии местному изданию "18000" и добавил, что кондукторша сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Житомирской области судья ударила семейного врача из-за очереди к ней на прием.

Также напомним, что неизвестный ударил головой сотрудницу метро на Оболони.