Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выступил с обращением к органам государственной власти и местного самоуправления. Он призвал их не разжигать панические настроения в обществе из-за перемещений у границ Украины российских войск.

Обращение опубликовано в Фейсбуке Генштаба ВСУ.

Как отметил Хомчак, в последнее время наблюдается наращивание российских войск вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины. Он связал эти действия с попыткой "в ​​очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество - на единство".

Он заверил, что Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

"В связи с указанным прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординирована деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - предупредил Хомчак.

Судя по всему, обращение Хомчака стало реакцией на пробудившееся у мэров западно-украинских городов желание создавать отряды самообороны для отражения "российской агрессии". Так, мэр Львова встретился с послом США и попросил помочь обустроить территориальную оборону Львова.

А мэр Ивано-Франковска готовится к "полномасштабному вторжению" в Украину и набирает отряд добровольцев.